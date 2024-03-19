УК «Кузбассразрезуголь» запустила пилотный проект по оснащению гидравлических экскаваторов системами кругового обзора для повышения безопасности и эффективности погрузки горной массы в карьерные самосвалы. Эксперимент стартовал на Краснобродском угольном разрезе, где традиционно проводятся испытания инновационной техники и оборудования.

Экспериментальное оборудование установили на гидравлическом экскаваторе Hitachi EX1200. По его периметру и на стреле смонтировано семь морозоустойчивых видеокамер. Они помогают машинисту контролировать потенциально опасные зоны и качество погрузки горной массы в карьерные самосвалы, производить погрузку равномерно с максимальным коэффициентом использования грузоподъемности. Видеокамеры непрерывно фиксируют происходящее в зоне работы техники. Еще одна камера закреплена в кабине, с ее помощью диспетчер контролирует бдительность машиниста.

Видео с камер в формате высокой четкости 4К в режиме реального времени транслируется на экран в кабине машиниста и в специальный веб-интерфейс. Все видеозаписи сохраняются и при необходимости могут быть повторно рассмотрены для производственного анализа.

«Открытые горные работы требуют от машиниста экскаватора повышенной концентрации и постоянной бдительности. От того, насколько точно и равномерно производится загрузка карьерных самосвалов, зависит эффективность и безопасность их эксплуатации, а также срок службы крупногабаритных шин. Система кругового обзора поможет контролировать слепые зоны, следить за состоянием ковша и погрузкой горной массы. Видеокамеры позволяют оперативно заметить появление в зоне работы экскаватора персонала или горнотранспортного оборудования. Это значительно повысит безопасность угледобычи и сделает ее эффективнее», – прокомментировал директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.

Создание первой системы кругового обзора для экскаваторов стало продолжением сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» с российским разработчиком и производителем интеллектуальных решений в области транспортной безопасности «ОКО Системс». Совместно уже созданы и успешно внедрены система контроля слепых зон карьерных самосвалов, а также автоматизированная система контроля бдительности водителей.

В ходе пилотного проекта с экскаваторами планируется настроить и запустить в работу интеллектуальное видеонаблюдение. На основе анализа фото- и видеофрагментов искусственный интеллект сможет автоматически выявлять нарушения и сигнализировать машинисту и горному диспетчеру о нарушениях в забое экскаватора, поломке зубьев ковша, появлении просыпей и других инцидентах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что УК «Кузбассразрезуголь» впервые вошла в авторитетный рэнкинг ESG-прозрачности.