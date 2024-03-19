Нижнеилимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы. Он признан виновным в 9 эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 гг. подсудимый, являясь инспектором дорожно-патрульной службы, неоднократно получал от граждан взятки за не составление протоколов об административном правонарушении, в том числе за вождение автомобиля в состоянии опьянения, управление транспортным средством в отсутствие водительского удостоверения либо необходимой категории. Сумма незаконно получаемого вознаграждения составляла от 5 до 10 тысяч рублей. За беспрепятственный проезд автомашин, груженных лесом, по автодороге вблизи р.п. Новая Игирма Нижнеилимского района он получил от местного предпринимателя взятку на общую сумму более 110 тысяч рублей.

Мужчина вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением специального звания, государственных наград, а также права занимать определенные должности в системе правоохранительных органов на срок 5 лет.

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