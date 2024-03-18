Финал Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп прошел в Новосибирске на минувших выходных. На самом высоком «жёлобе» в России соревновались представители восьми регионов.

Минспорта Новосибирской области сообщает, что в сноуборд-парке «Горский» построили самый высокий в России жёлоб для катания в дисциплине хаф-пайп: высота сооружения составляет 6,2 метра, что соответствует олимпийскому стандарту. 15-17 марта новый спортивный объект обкатали в рамках финала Кубка России по сноуборду, на который собралось 32 участника из восьми регионов страны.

Победителем среди женщин стала медалистка Всемирной Универсиады 2019 года Елена Костенко из Сахалинской области, в соревнованиях мужчин лучшим стал Максим Суйков из Санкт-Петербурга. Новосибирцы в медальный зачет Кубка не попали. Финал Кубка России стал своего рода «обкаткой» для нового жёлоба — с 18 марта в парке «Горский» начинаются официальные тренировки перед чемпионатом России по хаф-пайпу, а сами соревнования состоятся в среду 20 марта.

Ранее мы сообщали, что новосибирская сноубордистка выиграла серебро этапа Кубка России.