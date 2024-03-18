В центре Новосибирска на улице Ленина закрылось гастробистро, проработав чуть больше года

В Новосибирске закрылось гастробистро «Курортники», запущенное на улице Ленина в конце 2022 года бывшим директором Park Cafe Дианой Мартышкиной. Вместо него будет открыто второе кафе под брендом Quince. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердила основатель Quince Анастасия Тарантаева.



Напомним, что до запуска «Курортников» в рассматриваемой локации на улице Ленина работало кафе Bliss. Оно функционировало с 2002 по 2022 год. Закрытие заведения было связано с переездом ее основателя Веры Зуевой в другой регион.

В конце 2022 года на площадке Bliss было открыто гастрономическое бистро «Курортники» с южной и ближневосточной кухней. Команда заведения проходила стажировку у шеф-повара ресторана SAVIV в Санкт-Петербурге Антонио Фреза, который известен по израильской кухне. Основатель «Курортников» Диана Мартышкина ранее работала директором Park Cafe, а также развивает собственный проект – сеть бистро «Кухня Ли». Заведения под этим брендом работают на улице Ленина и в ТРЦ «Аура».

На месте «Курортников» будет открыт ресторан Quince. Первое заведение под этим брендом было запущено предпринимателем Анастасией Тарантаевой в 2022 году в квартале на Декабристов и специализируется на завтраках, бруклинской пицце и вине. Заведение попало в лонг-лист федеральной премии WHERETOEAT-2024.

Как рассказала «Континенту Сибирь» Анастасия Тарантаева, запуск кафе на месте «Курортников» запланирован на начало апреля 2024 года. Исходя из заявленных сроков, можно предположить, что интерьер заведения не претерпит кардинальных изменений по аналогии с состоявшимся ранее запуском Sabai Bar на площадке ресторана «Окабе» в ЖК «Монблан». Вместе с тем, основные узнаваемые гостями элементы интерьера Quince будут перенесены.

Напомним, что в ближайший месяц ожидается открытие ресторана «Жерарня» Дениса Иванова на пересечении улиц Ленина и Урицкого, а также ресторана грузинской кухни «Коза и Лоза» около часовни на Красном проспекте. Кроме того, в первой половине года анонсирован запуск шести новых кофеен Green House и двух кофеен Skuratov Coffee. Ранее в 2024 году закрылись гастрокафе Hit&Meat на Красном проспекте, кафе-пекарня Mania Bakery на Урицкого, ресторан Mykonos by Lazaros на Красном проспекте, кафе «Десертация» на Сибревкома, Sasha Lounge Bar в «Шарике» на Каменской, кафе «Хинкалидзе» на Красном проспекте, винотека InVino на Коммунистической, кофейня «Утренний кекс» в микрорайоне «Европейский берег», кофейня Organic Coffee на Маркса.