Запашный рассказал о состоянии пострадавшей в ЧП в Новосибирском цирке гимнастки

Александр Корнев
 
Скриншот видео "ВКонтакте"

Гендиректор Большого московского госцирка Эдгард Запашный рассказал о состоянии гимнастки, сорвавшейся с высоты во время выполнения трюка в Новосибирском цирке.

Инцидент произошел накануне во время показа шоу «Королевский цирк», совместного проекта продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и Росгосцирка.

Как сообщили в продюсерском центре, во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Пострадавшая была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №1.

В своем тг-канале гендиректор Большого московского госцирка Эдгард Запашный сообщил, что у Елизаветы Чумаковой диагностированы переломы пяток и тазобедренного сустава. Травмы, по его информации, незначительные. Он также опубликовал видео, на котором гимнастка сама рассказывает о своем состоянии.

 

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