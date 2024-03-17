Запашный рассказал о состоянии пострадавшей в ЧП в Новосибирском цирке гимнастки

Гендиректор Большого московского госцирка Эдгард Запашный рассказал о состоянии гимнастки, сорвавшейся с высоты во время выполнения трюка в Новосибирском цирке.

Инцидент произошел накануне во время показа шоу «Королевский цирк», совместного проекта продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и Росгосцирка.

Как сообщили в продюсерском центре, во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Пострадавшая была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №1.

В своем тг-канале гендиректор Большого московского госцирка Эдгард Запашный сообщил, что у Елизаветы Чумаковой диагностированы переломы пяток и тазобедренного сустава. Травмы, по его информации, незначительные. Он также опубликовал видео, на котором гимнастка сама рассказывает о своем состоянии.