Сегодня, 17 марта, в России стартовал заключительный день голосования на выборах президента. Явка в Новосибирской области по состоянию на 10.00 составила 48,45%, проголосовали 1 069 768 избирателей (с учетом дистанционного голосования). Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

По данным на конец дня 16 марта, областные лидеры по явке: Сузунский район – 71,035% (14 894 избирателя); Маслянинский район – 70,03% (12 250 избирателей); Тогучинский район – 69,86% (26 845 избирателей). По Новосибирску лидируют следующие районы: Железнодорожный – 35,91% (14 244 избирателя); Советский – 35,66% (32 483 избирателя); Центральный – 35,16% (17 959 избирателей).

Информационные каналы Избирательных комиссий регионов СФО также поделились актуальными данными о явке избирателей. Так по состоянию на конец второго дня голосования в Кемеровской области проголосовали 83,17% граждан. В Омской области зарегистрировано 55,58% голосов. В Красноярском крае явка составила 61,85%. В Алтайском крае — 38%, участие приняли 561 071 человек (данные по Алтайскому краю приведены без учета дистанционного электронного голосования). В Республике Тыва свои голоса отдали 87,15% избирателей.

По состоянию на 10:00 17 марта явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Томской области составила 47,94%. В Хакасии на начало третьего дня выборов проголосовали более 50% граждан. В Иркутской области — 47,98%.

Выборы президента РФ проходят три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. В списке кандидатов: Президент РФ Владимир Путин — самовыдвиженец; Владислав Даванков — вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ; Леонид Слуцкий — лидер партии ЛДПР, руководитель этой фракции в ГД; Николай Харитонов — член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.