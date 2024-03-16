В Новосибирской области одна из самых низких явок на избирательные участки 15 марта. По данным регионального избиркома, на общую явку в области повлияла пассивность жителей Новосибирска. В районах области избиратели в первый день голосования были более активны.

Как сообщила избирательная комиссия Новосибирской области, явка в регионе по состоянию на 20.00 часов 15 марта составила 23,65%. Больше всего избирателей пришли голосовать в сельских районах. Среди них лидерами по явке стали Маслянинский район – 50,93% (8 914 избирателей), Чановский район – 49,41% (7 802 избирателя) и Тогучинский район – 48,36% (18 541 избиратель).

Среди проголосовавших в Новосибирске выделились три района правобережья – Первомайский район – 19,09% (12 087 избирателей), Центральный район – 18,41% (9 334 избирателя) и Железнодорожный район – 18,23% (7 200 избирателей).

Выборы президента РФ проходят три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. В списке кандидатов: Президент РФ Владимир Путин — самовыдвиженец; Владислав Даванков — вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ; Леонид Слуцкий — лидер партии ЛДПР, руководитель этой фракции в ГД; Николай Харитонов — член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.