Больше половины избирателей проголосовали в Тыве и Кузбассе в первый же день президентских выборов

Елена Аникина
 
Фото Михаила Перикова

В сибирских регионах завершился первый из трех дней голосования на выборах президента РФ. Какую явку показали регионы Сибирского федерального округа?

15 марта в 20:00 завершился первый день президентского голосования. Лидерами по явке в Сибирском федеральном округе стали Тыва и Кузбасс.

На момент публикации материала, Центризбирком еще не разместил данные о количестве проголосовавших в Омской области (как и региональная избирательная комиссия). На 18:00 было 26,8 %.

 

Самая низкая явка по СФО в пятницу вечером — в Алтайском крае и Новосибирской области.

Выборы президента РФ проходят три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

В списке кандидатов:

Президент РФ Владимир Путин — самовыдвиженец;

Владислав Даванков — вице-спикер Госдумы, первый заместитель  руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ;

Леонид Слуцкий — лидер партии ЛДПР, руководитель этой фракции в ГД;

Николай Харитонов — член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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