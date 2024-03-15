В сибирских регионах завершился первый из трех дней голосования на выборах президента РФ. Какую явку показали регионы Сибирского федерального округа?

15 марта в 20:00 завершился первый день президентского голосования. Лидерами по явке в Сибирском федеральном округе стали Тыва и Кузбасс.

На момент публикации материала, Центризбирком еще не разместил данные о количестве проголосовавших в Омской области (как и региональная избирательная комиссия). На 18:00 было 26,8 %.

Самая низкая явка по СФО в пятницу вечером — в Алтайском крае и Новосибирской области.

Выборы президента РФ проходят три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. В списке кандидатов: Президент РФ Владимир Путин — самовыдвиженец; Владислав Даванков — вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ; Леонид Слуцкий — лидер партии ЛДПР, руководитель этой фракции в ГД; Николай Харитонов — член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.