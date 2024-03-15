Известный московский ресторатор Дмитрий Левицкий и 55 иностранных делегатов фестиваля молодёжи посетили «Гастроинкубатор» в Новосибирске

55 иностранных делегатов Всемирного фестиваля молодёжи, студентов из 35 стран мира приняли участие в мастер-классе по приготовлению блюд локальной кухни в новосибирском «Гастроинкубаторе». Среди гостей также был организатор федерального форума GASTREET и создатель группы компаний HURMA, известный московский ресторатор Дмитрий Левицкий.

По данным «Гастроинкубатора», гостями стали в том числе жители КНДР, Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу, Эквадора, Сербии, Словакии, Узбекистана, Таджикистана, Гватемалы, Пакистана, Грузии, Зимбабве, Камеруна, Конго, Гандураса, Кении, Малайзии, Уганды, Ботсваны, Камбоджи, Великобритании, Египта, Молдовы, Шри-Ланки, Эфиопии, Ирландии, Казахстана, Индонезии, Йемена, Армении, Кыргызстана.

Руководитель «Гастроинкубатора», шеф-повар Николай Ильин презентовал гостям локальную новосибирскую кухню и провел для них мастер-класс «Родная кухня» по приготовлению блюд региона. Это карп в мёду, кассоле из краснозерского гуся, перепечи, рваная говядина с луковым вареньем, капустный хлеб, груздянка, картофельные клёцки с жареными огурцами, «теща» рулет из куриной мякоти с картофельными клецками, соусом из полбы и полентой из ячневой крупы. На десерт были поданы кулейки со смородиной и творогом, запеченные яблоки фаршированные брусникой.

«Ребята получили не только гастрономическое удовольствие, но и большой заряд бодрости и положительных эмоций. Они приобрели ценный опыт в приготовлении аутентичных новосибирских блюд, а в подарок увезут с собой во все уголки мира календарь с рецептами этих люд, специально для этого случая переведенными на английский язык», ─ отметили в «Гастроинкубаторе».

Всемирный фестиваль молодежи, организованный по указу президента РФ Владимира Путина, проходил с 1 по 7 марта. По окончании основной программы около 2000 иностранных участников отправились в путешествие по России, 55 из них приехали в Новосибирск. Основателями «Гастроинкубатора» в Новосибирске являются вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Николай Ильин и председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, руководитель комитета по гостеприимству новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Галина Ильина.

Во время мастер-класса к гостям присоединился известный московский ресторатор, организатор федерального форума GASTREET и создатель группы компаний HURMA Дмитрий Левицкий с программой «Гастротур» телеканала «Пятница». Он принял участие в мастер-классе, пообщался с участниками делегации и командой «Гастроинкубатора». Напомним, что при участии Дмитрия Левицкого также проходит крупный гастрофестиваль «Есть» в Томске.

Стоит отметить, что летом 2024 года в Новосибирске пройдет очередной крупный гастротуристический фестиваль «В Сибири-ЕСТЬ!».

«Сегодня у нас есть потрясающие возможности для открытия своих региональных, сибирских вкусов. Русская гастрономическая культура будет прирастать Сибирью», ─ резюмировал Николай Ильин.