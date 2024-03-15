Гости павильона Сбера на ВДНХ смогли прослушать от Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) лекцию о применении искусственного интеллекта в медицине и увидеть презентацию проекта «Ретина».

В ходе «сибирской недели» в павильоне Сбера на ВДНХ представители научно-технологического центра «Цифровая медицина и кибефизика» Сибирского государственного медицинского университета прочитали гостям площадки научно-популярную лекцию. Она проходила в Лектории и была посвящена технологиям искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. В ходе беседы были рассмотрены особенности применения технологии в медицине, представлены основные векторы развития, а также технологические и этические барьеры.

Кроме того, в рамках технологической части программы в Лектории сотрудники СибГМУ презентовали гостям павильона Сбера свой проект по цифровому скринингу патологии сетчатки с использованием телемедицинской системы «Ретина», который реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Это первое в России решение для выявления поражения сетчатки на основе искусственного интеллекта. Проект представляет собой систему поддержки принятия врачебных решений для офтальмологии, которая обеспечивает сбор данных с фундус-камер, находящихся в медицинских учреждениях. Особенность идеи заключается в том, что обследование пациента не требует присутствия врача-офтальмолога и может проводиться медсестрой в профилактических кабинетах.

СибГМУ тесно сотрудничает со СберМедИИ, входящей в индустрию здоровья Сбера, в области разработок на основе искусственного интеллекта в медицине.

До 17 марта посетители павильона Сбера на ВДНХ могут поближе познакомиться с технологическими разработками, историей и культурой Сибири, приобрести сибирский мерч в SberShop. В Лектории гостей ждет квиз об истории развития сибирских регионов, а в локации для детей можно будет взять в качестве сувенира эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Кроме того, дети и взрослые смогут «раскрасить» города Сибири – книжка-раскраска была создана с использованием цифровых технологий Сбера – нейросети Kandinsky специально для выставки «Россия».

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

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