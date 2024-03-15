Дебиторскую задолженность новосибирского девелопера выставили на торги

Выставлена на торги дебиторская задолженность бывшего бенефициара финансово-строительной компании «Новосибирская» Сергея Чернатова.

Торги пройдут на площадке «Аукционы Сибири», окончание приема заявок на участие – 15 апреля текущего года. Как следует из сообщения, опубликованного конкурсным управляющим банкротящегося ООО ФСК «Новосибирская» Анастасией Столяровой, стоимость суммы дебиторской задолженности составляет около шести миллионов рублей. Задаток – 20 %.

Это долги самого девелопера Сергея Чернатова и аффилированных с ним лиц. Речь идет об учредителе компании «КНК», возводившей дом на улице Кропоткина, Алексее Гаврове, а также Виталии Шмидте, который фигурирует в материалах арбитража в связи со спорными квартирными сделками в жилом доме по улице Аникина д.37/2.

Процедура наблюдения в ФСК «Новосибирская» была введена в октябре 2022 года. Признать компанию несостоятельной потребовала мэрия Новосибирска из-за долга в размере 2,8 млн рублей. Согласно информации Федресурса, в июне 2020 года был признан банкротом сам Сергей Чернатов. По данным Rusprofile, учредителем ФСК «Новосибирска» Чернатов значился с лета 2015 года по январь 2022.