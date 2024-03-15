В Новосибирске объявлен тендер на разработку проекта по реставрации и ремонту памятника архитектуры

Согласно информации размещенной на сайте госзакупок, в Новосибирске открыт прием заявок на участие в конкурсе на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Школа спортивного мастерства».

Заказчиком закупки выступает Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва». Источник финансирования — бюджет Новосибирской области. Работы должны быть выполнены до 23 декабря 2024 года.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная цена контракта составляет 6 млн 336 тысяч 626 рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 21 марта текущего года.

Как сообщает RosTender.info, объект находится по адресу: Новосибирск, улица Сибирская, 54. Здание введено в эксплуатацию в 1910-1912 годах и является одним из 12 учебных заведений, построенных по проектам известного сибирского зодчего Андрея Крячкова. В 1946 году здесь открылась городская спортивная школа молодежи, которую в 1965 году переименовали в школу высшего спортивного мастерства.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса новосибирского «Дома Кондратюка».