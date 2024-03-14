Новосибирцы отравились роллами с сальмонеллой

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проводит расследование группового заболевания сальмонеллезом, которое зарегистрировано в Новосибирске. Сообщается, что все заболевшие приобретали еду в одной службе доставки.

Как информирует пресс-служба ведомства, с жалобами на здоровье в медучреждения Новосибирска обратились клиенты службы доставки еды «Японори суши», которые приобретали там суши и роллы. У всех обратившихся выявлены симптомы сальмонеллеза.

Эпидемиологическое расследование установило, что на предприятии нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и требования к безопасности пищевой продукции: отсутствовал производственный контроль, не было бактерицидного оборудования, а данные о прохождении сотрудниками медицинского осмотра и гигиенического обучения были сфальсифицированы.

Областное управление продолжает расследование инцидента, деятельность упомянутой службы доставки временно приостановлена. Информацию о произошедшем также направили в Следственный комитет.

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