Массовая гибель пчел в хозяйствах соседей обошлась фермеру из Томской области в круглую сумму — с мужчины взыскали около 9 млн рублей. Для этого судебным приставам пришлось арестовать технику фермера.

Сообщается, что инцидент произошел в результате химической обработки рапса, которую владелец фермерского хозяйства провел на своих посевах, но не предупредил об этом хозяев пасек, располагающихся по соседству. Ущерб от гибели отравившихся химикатами пчел был оценен судом в 9 млн рублей — незадачливого фермера обязали компенсировать эту сумму производителям меда.

Однако, как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Томской области, мужчина не торопился выплачивать компенсацию. Для исправления ситуации приставы наложили арест на его счета, запретили регистрацию недвижимости в Росреестре и транспортных средств в ГИБДД, но и это не возымело эффекта. Последней и наиболее эффективной мерой стал арест принадлежащей должнику техники — два КамАЗа и погрузчик было решено оценить и продать, дабы погасить задолженность из вырученных средств, но владелец не стал дожидаться такого исхода и самостоятельно выплатил все причитающееся спустя три недели.

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