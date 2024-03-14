В новосибирском микрорайоне «Европейский берег» закрылось одно из первых заведений общепита

Сеть кофеен «Утренний кекс» закрыла свое заведение в микрорайоне «Европейский берег». До ребрендинга кофейня носила название Capital of Siberia и в первые годы своей работы являлась одним из наиболее популярных заведений общепита в новосибирском микрорайоне «Европейский берег».

Открывшаяся в 2016 году кофейня Capital of Siberia являлась одним из первых заведений общепита новосибирского микрорайона «Европейский берег» компании Брусника. По итогам первого года своей работы кофейня была названа «Открытием 2016 года» по версии 2ГИС в Новосибирске. Вслед за ней в микрорайоне запустились детский лофт, пекарня, кальян-бар, семейный ресторан, соляная пещера и другие предприятия. «Мы были первым бизнесом, который зашел в «Европейский берег». Под бизнесом я имею в виду не магазины, а места, меняющие качество повседневной жизни. После нас многие проекты общепита пытались здесь обжиться, но по тем или иным причинам не срасталось», — говорил в интервью порталу «Евроберег» основатель Capital of Siberia Сергей Синягин.

Вместе с тем по мере застройки микрорайона менялись прогулочные маршруты его жителей, а также открывались новые кофейни, среди которых были в том числе и сетевые проекты, например, Blackwood, Siberian Story, «Мечтай» (ранее — Reverie).

В 2022 году Capital of Siberia была продана сети «Утренний кекс» (до ребрендинга — «Кофий»), которая давно хотела открыться в микрорайоне «Европейский берег». Кофейня была адаптирована под стандарты сети и сменила название.

На сегодня «Утренний кекс» включает в себя 5 кофеен — на Фрунзе, Каменской, Максима Горького, Выборной, Галущака. Основателем сети является бывший технический директор ГК «Отелит» Максим Лысянский.

Вместе с тем в марте 2024 года «Утренний кекс» принял решение о последующей релокации кофейни ближе к станции метро «Октябрьская». Таким образом, заведение в микрорайоне «Европейский берег» закрылось. По словам участников рынка, в настоящее время помещение, которое занимала кофейня, свободно, ищется новый арендатор. При этом отмечается, что закрывшаяся кофейня работала в плюс.

Напомним, что ранее, не проработав и полугода, в микрорайоне «Европейский берег» закрылась кофейня Yellow Door, основанная экс-директором бармолла «BlaBlaBar Новосибирск» Андреем Васиным и учредителем сети закусочных Cheburek.me Александром Долговым. В 2024 году стало известно также о закрытии «Гастронома», который проработал меньше года.

Также стоит отметить, что в 2023 году в микрорайоне «Европейский берег» построили новый семиэтажный комплекс «Скала», в котором будет располагаться коворкинг федеральной сети «Простор».