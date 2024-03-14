Дефицит рабочих кадров в строительстве для Новосибирской области перевалили за пять тысяч вакансий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального минстроя Алексея Колмакова. Ранее в регион планировали привлечь специалистов из Северной Кореи.

На данный момент, по оценке областных властей, на стройках Новосибирской области не замещены около 5 300 вакансий — в наибольшем дефиците каменщики, арматурщики, специалисты по работе с бетоном и монтажу стальных конструкций, а также электрогазосварщики и плотники. По данным, которые привел Алексей Колмаков, на строительный сектор в Новосибирской области приходится чуть менее пяти процентов от всего экономически активного населения региона — в нем занято порядка 45 тысяч человек.

Несмотря на нынешний дефицит кадров, глава профильного министерства сообщил, что учебные заведения, готовящие специалистов по строительным специальностям, готовят достаточно будущих строителей и прорабов — по его словам, в этом плане себя хорошо проявила система целевого обучения. Помимо этого, областной минстрой привлекает к участию в строительстве студенческие отряды местных вузов.

Ранее мы рассказывали, что власти Новосибирской области планируют построить более 20 новых школ за три года.