В Новосибирской области мигрантам хотят запретить работать в торговле и таксоперевозках

Александр Корнев
 
Мигранты
Фото из архива «Континента Сибирь»

Власти Новосибирской области готовят ограничения для мигрантов, работающих на основании патентов, следует из проекта постановления главы региона.

Проект постановления губернатора Новосибирской области опубликован на сайте министерства труда и соцразвития региона. Документ регламентирует запрет на привлечение иностранных граждан к работе в торговых предприятиях, торгующих в розницу напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Кроме того, обладателей патента ограничат в доступе к работе в такси и с арендованными легковыми автомобилями с водителем.

Отметим, что с патентом в Новосибирской области работают, в первую очередь, граждане Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Уроженцам Киргизии и Казахстана патент не нужен, их работа регламентируется другими документами. В проекте документа уточняется, что он обусловлен «целями обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан».

Изменения в работе с патентами иностранных граждан на общероссийском уровне уже действуют с января этого года. Если раньше мигранты не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента, и при этом они могли законно находиться в России и оплачивать патент, теперь они должны будут уведомить МВД о своей трудовой деятельности в течение двух месяцев с момента получения патента.

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