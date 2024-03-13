В Новосибирской области мигрантам хотят запретить работать в торговле и таксоперевозках

Власти Новосибирской области готовят ограничения для мигрантов, работающих на основании патентов, следует из проекта постановления главы региона.

Проект постановления губернатора Новосибирской области опубликован на сайте министерства труда и соцразвития региона. Документ регламентирует запрет на привлечение иностранных граждан к работе в торговых предприятиях, торгующих в розницу напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Кроме того, обладателей патента ограничат в доступе к работе в такси и с арендованными легковыми автомобилями с водителем.

Отметим, что с патентом в Новосибирской области работают, в первую очередь, граждане Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Уроженцам Киргизии и Казахстана патент не нужен, их работа регламентируется другими документами. В проекте документа уточняется, что он обусловлен «целями обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан».

Изменения в работе с патентами иностранных граждан на общероссийском уровне уже действуют с января этого года. Если раньше мигранты не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента, и при этом они могли законно находиться в России и оплачивать патент, теперь они должны будут уведомить МВД о своей трудовой деятельности в течение двух месяцев с момента получения патента.