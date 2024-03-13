В Юрге открылся филиал Государственной филармонии Кузбасса

Филиал Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова начал работу во Дворце культуры «Победа» в Юрге. Это уже вторая базовая площадка учреждения в регионе, первая действует с сентября 2023 года в Гурьевском округе. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кемеровской области.

«Мы продолжаем строить, ремонтировать и переоснащать объекты культуры. Это важно для воспитания гармонично развитых людей, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Открытие второй площадки филармонии говорит о востребованности культурных проектов и мероприятий», — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилёв.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Алексей Фомин и заместитель генерального директора по развитию филармонии Кузбасса Елена Веселовская. В честь этого события Губернаторский оркестр русских народных инструментов дал концерт «Русский сувенир». В фойе Дворца культуры выступил ансамбль народной музыки «СмоРодина».

До конца года запланировано провести восемь концертов. Выступят губернаторские коллективы: симфонический и духовой оркестры, театр танца «Сибирский калейдоскоп» и камерный хор.

Дворец культуры «Победа» ведет свою историю с 1957 года. Сцена, зрительный зал, все помещения, техническое оснащение ДК приспособлены для полноценной репетиционной и концертной деятельности. В зрительном зале вместимостью 580 посадочных мест проходят массовые театрализованные представления, спектакли, концерты, фестивали, конкурсы, шоу-программы.

В 2021 году территория у ДК была благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». По инициативе зрителей появились парковые диваны, новые уличные фонари, высажены кустарники и цветы, установлен арт-объект «Победа».

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