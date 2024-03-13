Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о даче взятки в отношении двух сотрудников ремонтной компании «Новотранс». Ранее еще одного ее сотрудника осудили за подобное преступление.

По данным прокуратуры, заместитель генерального директора ООО «Ремонтная компания «Новотранс» и начальник одного из отделов организации в 2017–2021 годах перечислили более 2 млн рублей на счета, подконтрольные заместителям начальника эксплуатационного вагонного депо Новокузнецк-Северный и руководителю пункта техобслуживания грузовых вагонов на станции Междуреченск.

В обмен на отправленные деньги упомянутые должностные лица должны были оказывать общее покровительство «Новотрансу» и обеспечивать ему преференции при ремонте подвижного состава. Уголовное дело о даче взятки (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным Rusprofile, ООО «Ремонтная компания «Новотранс» учреждено крупным российским железнодорожным холдингом «Новотранс» и зарегистрировано в Москве. Генеральный директор — Иван Иванов. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В числе дополнительных видов деятельности предприятия — ремонт и техническое обслуживание железнодорожного транспорта. В то же время организация имеет лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов.

Напомним, осенью прошлого года один из замов гендиректора «Новотранса» был осужден за аналогичное преступление — за взятку в особо крупном размере бывшему функционеру «Российских железных дорог» мужчина получил 5 лет строгого режима и штраф в размере 14 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что красноярца обвинили в контрабанде леса на миллионы рублей через подставную фирму.