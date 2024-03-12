«Ростелеком» выставил на продажу помещения в центре Новосибирска за 455 млн рублей

«Ростелеком» планирует реализовать в ходе аукциона свою долю в здании в тихом центре Новосибирска на улице Максима Горького. В нем сейчас располагается офис компании. Начальная стоимость лота составляет 455 млн рублей.

«С целью изучения спроса предлагаются к продаже нежилые помещения площадью 7036,4 кв. м (долевая собственность) в центре Новосибирска от собственника», — говорится в объявлении «Ростелекома».

Согласно данным Егрп.рф, общая площадь 8-этажного здания составляет 8624,1 кв. м. Площадь кабинетов — от 9 до 56 кв. м. Видовые кабинеты расположены на 5-м и 6-м этажах. В здании работает три лифта. Земельный участок находится на праве долгосрочной аренды.

Также в объявлении подчеркнуто, что обязательным условием продажи является обратная аренда 100% площадей (по фиксированной ставке на момент заключения договора), на срок 12 месяцев с возможностью пролонгации на период освобождения помещений, демонтажа и выноса оборудования.

Напомним, что ранее ФАС возбудила дело в отношении новосибирского авиаперевозчика S7.