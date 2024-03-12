От ПЦР-тестов для пчел до электолизеров и LED-костюмов — ученики школ и гимназий Новосибирской области представили научные разработки на региональном фестивале Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Более 140 работ в сфере науки и технологий были представлены 12 марта в ГПНТБ СО РАН на региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2023/2024 учебном году.

Финалисты регионального конкурса — учащиеся школ Новосибирской области — показали авторские проекты в разных направлениях — от агропромышленных и биотехнологий до космических и нанотехнологий.

Например, ученик инженерного класса новосибирской гимназии № 16 «Французская» Егор Ильин занимается разработкой усовершенствованных ПЦР-тестов для определения вирусов у пчел. Другой новосибирский школьник, Захар Захарьев, представил бюджетный электролизер собственной сборки для получения водорода.

Учащиеся одной из школ Болотнинского района презентовали проект сортоиспытания сладкого перца, а школьница из Маслянино показала сшитый ею сценический LED-костюм со светодиодами.

Также среди разработок начинающих инженеров — флюгер для определения направления ветра в условиях Арктики. Новая конструкция аппарата выводит данные на датчик на уровне глаз человека и позволяет регистрировать их, не выходя из теплого помещения.

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Ранее стало известно, что на выставке-форуме «Россия» в Москве покажут разработку сибирских ученых — робособаку Коди, работающую на основе программно-аппаратного комплекса с искусственным интеллектом, управляемую голосом.