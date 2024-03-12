В рамках расследования уголовного дела в отношении гендиректора Goldman Group и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана по фактам хищения денежных средств пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад» признаны потерпевшими 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В ходе повторных обысковых мероприятий у одного из родственников, недавно прибывшего из-за границы и, возможно, встречавшегося с фигурантом, был изъят мобильный телефон. В настоящее время устройство находится на экспертизе, которая поможет установить важные для следствия детали, в том числе о местонахождении злоумышленника. На данный момент допрошены около 700 пайщиков сельскохозяйственного кооператива, в том числе вкладчики филиала, находящегося в Республике Хакасии, признаны потерпевшими 2,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Роман Гольдман является владельцем многопрофильного промышленного холдинга Goldman Group, созданного в 1999 году. В структуру входят нефтяная компания «Сангилен», агропромышленное объединение «Агроэлита» и сеть розничных магазинов «Мясничий», которые специализируются на оптово-розничной поставке нефтепродуктов, производстве и продаже зерна, оптовой и розничной торговле мясом.

Приоритетным направлением в прокуратуре называют принятие обеспечительных мер для возмещения ущерба, причиненного вкладчикам. Направленные полицейскими в суд ходатайства позволили наложить арест на имущество бизнесмена и холдинга на сумму более 4 млрд рублей.

Напомним, что предприниматель объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение, подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.

«Континент Сибирь» подробно рассказывал о развитии событий в ходе расследования дела Романа Гольдмана. Подробнее — по ссылке.