Специально для Вас. Проект новосибирского девелопера в Санкт-Петербурге стал призером премии «ТОП ЖК — 2024»

Екатерина Корепина
 
Проект новосибирского девелопера в Санкт-Петербурге стал призером премии «ТОП ЖК — 2024»
«Расцветай в Янино» стал призером сразу в двух номинациях престижной федеральной премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК — 2024». Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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