Два бывших ветеринара из Алтайского края признаны виновными в получении взяток на полмиллиона рублей. Суд приговорил их к срокам в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Алтайскому краю, на скамье подсудимых оказались бывший главный ветеринарный врач КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Калманскому району» и бывший старший специалист аналогичного учреждения в Усть-Пристанском районе региона.

По данным силовиков, фигуранты в 2018 — 2020 годах получили от производителей и заготовителей меда более 500 тысяч рублей. В обмен на деньги экс-ветеринары обеспечивали беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения лабораторных исследований проб меда.

Рассмотрев доводы обвинения, суд признал фигурантов виновными по различным пунктам статей 290 и 291 УК РФ и приговорил их к лишению свободы: бывший главный ветврач получил 11 лет в колонии строгого режима, а его пособник проведет в аналогичном учреждении 8 лет и 6 месяцев.

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