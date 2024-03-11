поликлинику реконструируют в Новосибирской области

В Краснозерском районе Новосибирской области в течение 2024 года проведут реконструкцию двух корпусов поликлиники. В региональном правительстве обещают, что строители «подарят вторую жизнь зданиям».

В Новосибирской области до конца текущего года строители завершат реконструкцию двух блоков поликлиники Краснозерской центральной районной больницы. Как сообщается на сайте правительства региона, зданиям «подарят вторую жизнь».

За год строителям предстоит реконструировать оба здания: 2-х и 4-х этажное. В корпусах заменят окна, кровли, обновят фасады, переход между зданиями и коммуникации. Также увеличится общая полезная площадь и в поликлинике появится лифт.

Поликлиника в р.п. Краснозерском – один из объектов, который планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Подрядчик на объекте – «АО «Бердский строительный трест».

Ранее стало известно, что первая из семи поликлиник, строящихся в Новосибирской области по программе государственно-частного партнерства, получила заключение о соответствии проекту. Напомним, семь поликлиник в Новосибирске возводит ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве.