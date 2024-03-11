Руководство иркутской геологической фирмы осудят за неуплату налогов на 34 млн рублей

Ольга Степанова
 
Руководство иркутской геологической фирмы осудят за неуплату налогов на 34 млн рублей
Фото из архива "Континента Сибирь"

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый при оказании бухгалтерских услуг фирме города Иркутска, осуществляющей деятельность по инженерно-геологическим изысканиям, совместно с гендиректором вносили в налоговые декларации и в бухгалтерский учет в 2019–2021 гг. подложные сведения о приобретении товаров, работ, услуг у 13 фиктивных контрагентов, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. В результате они уклонились от уплаты налога на сумму более 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу. Уточняется, что дело в отношении руководителя фирмы выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирское ГКУ «Арена» требует более 7 миллиардов с генподрядчика ЛДС.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  