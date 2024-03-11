Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый при оказании бухгалтерских услуг фирме города Иркутска, осуществляющей деятельность по инженерно-геологическим изысканиям, совместно с гендиректором вносили в налоговые декларации и в бухгалтерский учет в 2019–2021 гг. подложные сведения о приобретении товаров, работ, услуг у 13 фиктивных контрагентов, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. В результате они уклонились от уплаты налога на сумму более 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу. Уточняется, что дело в отношении руководителя фирмы выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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