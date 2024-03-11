Согласно опросам, проведенным членами участковых избирательных комиссий (УИК), принять участие в голосовании на выборах президента России 15-17 марта планируют более 70% жителей Новосибирской области.

Власти Новосибирской области прогнозируют высокую явку избирателей в регионе на предстоящих выборах президента. На оперативном совещании в областном правительстве 11 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал избирательные комиссии и чиновников обеспечить комфортные условия для голосования жителей.

«Это серьёзная ответственность не только перед членами избирательной комиссии, но и перед органами власти региона и муниципалитетов. С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются <…>. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — сказал губернатор.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут уже в конце текущей недели — 15, 16 и 17 марта. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Кроме голосования на избирательном участке по месту регистрации, жители могут подать заявление в УИК и воспользоваться правом голосования «на дому» при наличии таких уважительных причин, как плохое состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком. Также избиратель может подать заявку на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.

7 марта в Новосибирской области члены УИК закончили поквартирные и подомовые обходы избирателей. Их целью называлось «адресное информирование избирателей о выборах». По данным избиркома Новосибирской области, с 17 февраля почти 7 тыс. сотрудников участковых комиссий обошли более 1 млн домовладений и уточнили данные более чем о 1,7 млн избирателях (более 80% от общего количества). В результате обходов 73% жителей отметили, что планируют принять участие в выборах президента России.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации со сносом «Дома Кондратюка» в Новосибирске.