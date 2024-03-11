Энергетики объявили режим «технологической тишины» в Новосибирске

АО «РЭС» с 11 по 18 марта текущего года объявило режим «технологической тишины» в Новосибирске: все плановые отключения перенесены, и работы проводиться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевого предприятия.

«Энергетики АО “РЭС” всю неделю будут круглосуточно дежурить, чтобы оперативно устранить возможные аварийные отключения», — говорится в сообщении.

В компании напоминают о соблюдении элементарных правил электробезопасности вблизи энергообъектов и при обращении с электричеством в быту. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и проникать на территорию электроустановок. Не рекомендуется перегружать домашнюю сеть, включая одновременно несколько мощных электроприборов, а также ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение при аварийных ситуациях.

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