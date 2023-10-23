Почему это правильно, что концерт Дианы Арбениной в Новосибирске состоялся

В Новосибирске 22 октября состоялся концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», посвященный 30-летию коллектива. Как пишут очевидцы, концерт прошел с триумфом – пятитысячный зал «Локомотив — Арены» был заполнен до отказа. Новосибирцы отказались следовать в фарватере культуры отмены.

Вокруг юбилейного концерта (18+) Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» до последнего сохранялась интрига. Выступление» в Новосибирске решили отменить общественники из группы «Радетель», которые даже написали письмо губернатору Андрею Травникову. Затем появилось обращение от новосибирцев, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО. Видимо, по мнению общественников, это должно было усилить их позицию. Кроме того, новосибирское реготделение «Культурный фронт России» опубликовал открытое письмо к региональным министрам культуру и физической культуры и спорта, гендиректору-председателю правления ОАО «РЖД» (видимо, потому, что концерт был запланировал на спортивной арене клуба, главным спонсором которого является «РЖД») и председателю Общественной палаты Новосибирской области призывающее отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», так как Диана Арбенина и подобные ей артисты не имеют морального права зарабатывать деньги концертной деятельностью на территории РФ».

Арбениной припомнили то, что в 2014 году она не поддержала присоединение Крыма и со сцены в Киеве, как писали «Аргументы и Факты», извинялась перед киевлянами. (Однако уже в 2015 году «Ночные снайперы» выступили в Севастополе, за что Диану Арбенину занесли в базу печально известного сайта «Миротворец»). В апреле 2022-го Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». Тогда же она призналась, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».

Между тем, несмотря на то, что Арбенина осталась в России и не делала резких заявлений против СВО, как и нет подтверждений того, что она перечисляет какие-то средства на поддержку украинской армии избежать cancel culture (культура отмены) ей не удалось. В начале апреля 2023 года выступления коллектива отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске, Краснодаре и Тольятти. Последняя громкая отмена – 18 октября в Йошкар-Оле.

На певицу обрушился град критики и настоящая травля в соцсетях. Одни требуют, чтобы певицу четко артикулировала свое отношение к специальной военной операции, поехала на Донбасс, выступила перед раненными в госпиталях. Другие пытаются изгнать ее из страны, третьи настаивают на том, чтобы власть отменила концерты (как будто когда-то чиновники могли отменить русскую культуру). Словесные баталии разыгрались и продолжаются по сей день между поклонниками творчества «Ночных снайперов» и рассерженными патриотами. Того и гляди, развяжется гражданская война.

Лично мне позиция Дианы Арбениной претит. Поэтому на ее концерт я не пошла и не пойду. И если бы мое отношение разделяли все новосибирцы, то билеты не были бы распроданы задолго до начала концерта. Артисты будут выступать до тех пор, пока есть спрос на их творчество.

Но поддерживать культуру отмены я не считаю правильным. Поэтому то, что концерт «Ночных снайперов» в Новосибирске состоялся, на мой взгляд, здоровый симптом того, что наше общество не скатывается в истерию cancel culture. Хотя признаться, после отмены «Тангейзера» в Новосибирске (скандал даже был описан в романе, критикующем «культуру отмены») у меня такие опасения были.

Напомню, постановка Тимофея Кулябина «Тангейзер» на сцене Новосибирского оперного театра возмутила православную общественность Новосибирска из-за фигуры Иисуса Христа и провокационного плаката с изображением религиозной символики. Скандал прогремел на всю страну.

Опасения оказались беспочвенными. Юбилейный концерт «Ночных снайперов» в Новосибирске состоялся. Так же, как этим летом концерты Арбениной состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. На выступлении в Новосибирске не кричали бандеровские лозунги, не оскорбляли российскую армию. Люди слушали качественный рок и ностальгировали по годам своей молодости. Наверняка среди них были и те, кто не разделяет позицию солистки, но любит ее песни. Стали ли они от этого менее патриотичными? Или, может быть, новосибирцы после концерта перестали плести маскировочные сети, собирать гуманитарку? Думаю, это риторический вопрос.

То, что приезды Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» не вызвал массовых протестов и пикетов, а город знает и такие истории, достаточно вспомнить отмену концерта Мэрилина Мэнсона, говорит о том, что новосибирское общество показало себя зрелым, самодостаточным и многогранным. И это меня радует.

Не хочется уподобляться миру, где cancel culture разрушила карьеру и судьбы сотен людей, следуя политической конъюнктуре. Не буду приводить примеры, в последнее время их множество в интернете. В праведном азарте отменители доотменяются до того, что уже отменят их.