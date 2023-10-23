В Новосибирске осудили сообщника бывшего советника губернатора

Центральный районный суд города Новосибирска вынес приговор местному предпринимателю Николаю Вдову, который являлся партнером бывшего председателя комиссии Общественной палаты региона и экс-советника губернатора Михаила Обласова. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Н. Вдов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в сумме 300000 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, что председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества Николай Вдов, девелопер Михаил Обласов и ряд других лиц реализовали незаконную схему приобретения муниципальных земельных участков. Эти действия нанесли ущерб мэрии Новосибирска в размере 383 млн руб.

Вдов является соучредителем ООО «Основа» и ООО «Лидер-НСК» — последнее фигурировало в скандале с земельными махинациями, который закончился уголовным делом в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова. Кроме того, Николай Вдов также являлся учредителем строительной компании «Интерстрой», строившей ЖК «Белые росы», бизнес-парк «Академический», бизнес-центр «Да Винчи». По данным Rusprofile, он вышел из состава учредителей в конце 2020 года.

Рассмотрение уголовного дела Михаила Обласова началось 4 октября текущего года в Центральном районном суде Новосибирска.