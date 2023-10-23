Глава минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский назвал возможную причину обрушения автомобильного моста в Чулымском районе на прошлой неделе — вероятно, роковую роль сыграл проезд слишком тяжелого большегруза. Информацией об этом поделился ТАСС.

Агентство сообщает, что обрушение автомоста через реку Карасук, расположенного на территории села Базово Чулымского района, произошедшее ночью 19 октября, обсуждалось на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. В его ходе Анатолий Костылевский, говоря о возможных причинах инцидента предположил, что крен третьей опоры моста случился после того, как по мосту проехал тяжелый грузовой автомобиль.

Напомним, мост через реку Карасук обрушился ночью 19 октября. В реку рухнули два из трех пролетов 45-метрового сооружения, к счастью, никто не пострадал. Специалисты новосибирского Территориального управления автодорог (ТУАД) соорудили временный насыпной мост неподалеку, дабы восстановить движение автотранспорта с одного берега на другой. Однако, проезд большегрузов по нему запрещен — в ТУАД сообщили, что грузовикам следует двигаться через объездное плечо.

Глава Базовского сельсовета, на чьей территории находится упавший мост, сообщил, что крен дорожного полотна на мосту он заметил еще за неделю до события. По словам мужчины, прибывший по его запросу специалист дорожно-строительного управления не счел состояние моста критическим и предложил лишь ограничить массу и скорость проезжающих через него машин. Однако, ограничение вступить в силу так и не успело: в ночь перед запланированной установкой предупреждающих дорожных знаков, мост рухнул в реку.

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