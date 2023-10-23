Залоговое жилье в Сибири теперь можно купить в ипотеку

Прежде зачастую более дешевое залоговое жилье было доступно ограниченному кругу аудитории.

Континент Сибирь Портал
 
Залоговое жилье в Сибири теперь можно купить в ипотеку
Фото: Михаил Периков

Самые привлекательные цены особенно в условиях перманентного удорожания стоимости жилья в последние годы зачастую можно найти на залоговых аукционах. Однако доступ к такого рода недвижимости до последнего времени был весьма ограничен — банки не давали ипотеку на такие квартиры. Оплатить нужно было все и сразу. В 2023 году ситуация изменилась.

Теперь Сбер предлагает ипотеку на выкуп с торгов своих залоговых квартир, домов и таунхаусов. Кредит выдается по базовой программе банка с традиционными скидками при онлайн-оформлении и страховании жизни. И минимальным первоначальным взносом. Первые подобные сделки в Сибири уже совершены – дешевые залоговые квартиры стали доступны широкой аудитории.

Залоговое жильё принадлежит банкротам, которые не могут выплатить свои кредиты. Чтобы вернуть долг, банк выставляет его на электронные торги.

Найти такую недвижимость и получить всю необходимую информацию о ней можно на Portal DA. Здесь, в частности, есть сведения о том, кто здесь прописан, есть ли долги по коммуналке, в каком состоянии коммуникации. Для этого нужно позвонить по указанному телефону или написать в чат на портале. Здесь же можно оставить заявку на ипотеку.

Банк сформирует для покупателя пакет документов и согласует их с арбитражным управляющим. Поможет провести расчёты и зарегистрировать сделку. Если у вас нет времени на то, чтобы отправлять заявки, заполнять документы, Сбер предоставит агента, который сделает всё за вас. Просто в объявлении нажмите на кнопку «Помощь агента на торгах».

«Отработав пилот в 2022 году, Сбер тиражировал новый ипотечный продукт на всю страну, включая регионы Сибири. Залоговые квартиры как правило продаются ниже рынка, но доступ к такого рода недвижимости был ограничен, поскольку при выкупе жилья требуется полная оплата. Теперь это ограничение снято и залоговая недвижимость становится полноценной частью рынка недвижимости», ─ отметила заместитель председателя Сибирского банка Сбера Татьяна Черникова.

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