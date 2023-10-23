В Новосибирске изменят схему организации дорожного движения на ул. Селезнева

Ольга Степанова
 
В Новосибирске изменят схему организации дорожного движения на ул. Селезнева
Изображение от jcomp на Freepik

Для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий принято решение об изменении схемы организации дорожного движения на участке ул. Селезнева вблизи дома № 30 на ул. Ипподромской, сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.

«После 8 ноября здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Работает эвакуатор» и табличка 8.2.3 (8.2.4) «Зона действия»», — говорится в сообщении.

Напомним также, что в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска с 17 октября введено временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области обрушился автомобильный мост.

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