В Новосибирске отремонтировали разрушенные лестницы на Фабричной

Ольга Степанова
 
В Новосибирске отремонтировали разрушенные лестницы на Фабричной
Фото пресс-службы прокураторы Новосибирской области

В Новосибирске после прокурорского вмешательства завершены работы по восстановлению разрушенных лестниц, расположенных возле остановки «Улица Фабричная» в Железнодорожном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно приказу департамента земельных и имущественных отношений мэрии города, вышеупомянутые лестницы включены в состав муниципальной казны города Новосибирска. Держателем указанного имущества муниципальной казны является
МКУ «Центральное».

«Летом 2023 года прокуратура Железнодорожного района провела проверку в связи с аварийным состоянием лестничных сходов с дамбы Димитровского моста со стороны домов 55/5 и 18/1 по ул. Фабричная. В ходе обследования установлено, что бетонные ступени имеют разрушения, в связи с чем необходимо проведение ремонта. Прокурор внес представление руководителю МКУ «Центральное», по результатам рассмотрения которого проведен ремонт указанных лестниц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ждет Михайловскую набережную в Новосибирске в ближайшие годы.

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