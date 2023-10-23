В Новосибирске запускается большой проект, посвященный 12 знаковым местам и людям из Сибири: книга и цикл концертов, созданные в партнерстве с Новосибирской Филармонией. Истории о дружбе, внимании, любви и заботе переплетены с местами, которыми гордятся новосибирцы. Книга будет выпущена лимитированным тиражом и доступна в продаже в книжных Новосибирска, а также с доставкой по всей России. Каждая сказка сопровождается картинами художницы Светланы Зыковой.

Книжка призвана помочь малышам и детям постарше узнать больше о Сибири и впервые прикоснуться к миру классической академической музыки. При наведении телефона или планшета на страницы книги картины оживают, а сказки звучат голосами актеров «Красный Факел» и «Глобус». Интерактивную версию сопровождает музыка великих русских композиторов: А. С. Аренского, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина, П. И. Чайковского и других. Музыка исполнена и записана специально для анимированной версии книги солистами Филармонического камерного оркестра. В книгу вошли 32 музыкальных произведения. Автор проекта поделилась с редакцией, что работа над созданием картин заняла более полугода, а на запись аудиоверсии было потрачено более 50 часов.

Книга доступна к предзаказу на сайте издателя, а в магазинах «Капиталъ» и «Маленький бук» она появится в продаже с 3 ноября.

С 5 ноября в камерном зале Филармонии стартует цикл концертов, поставленный по этой книге. В премьерный показ вошли 3 из 12 сказок: «Про царя-судака» о жителях реки Обь, «Про мишку, который боролся» об известных всему миру новосибирских борцах и «Про дождик» о жителях Тайги. Концерт подобного формата будет предусматривать живое исполнение произведений в исполнении солистов камерного оркестра, художественное слово актрисы Дарьи Емельяновой и написанные для концерта картины на большом сценическом экране.

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