Красноярский бизнесмен стал фигурантом очередного уголовного дела за извлечение сверхдохода на 600 млн рублей

Ольга Степанова
 
Красноярский бизнесмен стал фигурантом очередного уголовного дела за извлечение сверхдохода на 600 млн рублей
Скриншот: t.me/krpronws

Красноярский бизнесмен Евгений Генералов стал фигурантом очередного уголовного дела — незаконное предпринимательство с извлечением дохода в 600 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«С 2014 г. по 2023 г. мужчина продавал и сдавал в аренду земельные участки на территории города и края. Однако регистрировать себя как ИП или организацию не стал, чтобы не платить налоги.Также Генералов продавал и сдавал в аренду землю своим знакомым для организованного малоэтажного строительства и оказания коммунальных услуг населению. В результате незаконных сделок за 9 лет землевладелец получил доход в размере более 600 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в производстве следствия находятся ещё 3 уголовных дела в отношении Генералова. Речь идет о том, что с января 2020 г. по сентябрь 2022 г. фигурант и двое его подельников под видом продажи дома и земельного участка в микрорайоне Нанжуль-Солненый похитили 6 млн рублей у жительницы Красноярска.

От имени застройщика они заключили с ней договоры, однако скрыли факт обременения на земельный участок и невозможности оформления на него права собственности. Свои обязательства покупатель выполнила полностью, большую часть денег инвалид взяла в кредит. Злоумышленники предъявили потерпевшей документы о регистрации права собственности на дом и землю на третье лицо – участника преступной группы и лишили ее возможности проживания в единственном жилище.

Генералов и остальные участники ОПГ задержаны. По местам их жительства проведены обыски, с их участием проводятся необходимые следственные действия. Проверяется причастность группы к совершению других преступлений. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Вопрос по мере пресечения Евгению Генералову в настоящее время рассматривается Центральным районным судом Красноярска.

Ранее мы писали о том, что руководителя минусинского «Водоканала» подозревают в мошенничестве на 8 млн рублей.

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