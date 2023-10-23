Красноярский бизнесмен Евгений Генералов стал фигурантом очередного уголовного дела — незаконное предпринимательство с извлечением дохода в 600 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«С 2014 г. по 2023 г. мужчина продавал и сдавал в аренду земельные участки на территории города и края. Однако регистрировать себя как ИП или организацию не стал, чтобы не платить налоги.Также Генералов продавал и сдавал в аренду землю своим знакомым для организованного малоэтажного строительства и оказания коммунальных услуг населению. В результате незаконных сделок за 9 лет землевладелец получил доход в размере более 600 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в производстве следствия находятся ещё 3 уголовных дела в отношении Генералова. Речь идет о том, что с января 2020 г. по сентябрь 2022 г. фигурант и двое его подельников под видом продажи дома и земельного участка в микрорайоне Нанжуль-Солненый похитили 6 млн рублей у жительницы Красноярска.

От имени застройщика они заключили с ней договоры, однако скрыли факт обременения на земельный участок и невозможности оформления на него права собственности. Свои обязательства покупатель выполнила полностью, большую часть денег инвалид взяла в кредит. Злоумышленники предъявили потерпевшей документы о регистрации права собственности на дом и землю на третье лицо – участника преступной группы и лишили ее возможности проживания в единственном жилище.

Генералов и остальные участники ОПГ задержаны. По местам их жительства проведены обыски, с их участием проводятся необходимые следственные действия. Проверяется причастность группы к совершению других преступлений. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Вопрос по мере пресечения Евгению Генералову в настоящее время рассматривается Центральным районным судом Красноярска.

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