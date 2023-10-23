В объекты первой очереди кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) обещают подать отопление к середине ноября этого года, сейчас там завершается устройство теплового контура. Информацией поделилась пресс-служба вуза.

Подключить к теплоснабжению новый учебный корпус и досуговый центр Специализированного научно-учебного центра НГУ, а также два новых корпуса студенческих общежитий на 690 мест планируется не позже середины ноября 2023 года. Это позволит продолжать работы по внутренней отделке помещений и в условиях отрицательных внешних температур. Кроме того, в настоящее время на улице Пирогова, где располагается университет и новые строящиеся объекты, ведутся работы по прокладке ливневой канализации, которые также планируется завершить к середине ноября.

Как сообщается, готовность объектов первой очереди кампуса на текущий момент составляет более 50%. Продолжаются кровельные, отделочные работы, устройство внутренних стен, монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также работы по монтажу фасадов и металлоконструкций. Общая площадь возводимых в рамках первой очереди объектов превышает 37 тысяч квадратных метров. Строительство этих объектов ведется на средства благотворителя. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в втором квартале 2024 года.

На площадках объектов второй очереди кампуса идут подготовительные работы для возведения научно-исследовательского центра, а также устройство вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии. Объекты второй очереди строятся на средства федеральной адресной инвестиционной программы и должны быть готовы к третьему кварталу 2025 года.

Напомним, что в Новосибирске ведется строительство кампуса мирового уровня НГУ, который является частью национального проекта «Наука и университеты». О ходе строительства читайте в материале «Континента Сибирь».

Ранее мы сообщали, что НГУ поднялся на более высокую позицию в рейтинге предпринимательских университетов по версии аналитического центра «Эксперт».