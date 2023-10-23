Кто в Сибири лидер по инновациям?

Рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий, подготовленный на основе анализа показателей Росстата и Роспатента, характеризующих состояние сферы науки и технологий в регионах, опубликовало агентство «РИА Новости». В России по инновациям лидируют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. А какой регион признан самым инновационным в Сибири?

Места субъектов РФ в рейтинге определялись на основе анализа и выставления рейтинговых баллов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

Отмечается, что на долю лидеров национального рейтинга инноваций приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года. Москва набрала 79,66 рейтинговых баллов, Санкт-Петербург — 72,58, Татарстан — 68,03.

Лидером научно-технологического развития среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) по результатам данного рейтинга стала Томская область, получившая 50,57 рейтинговых баллов и занявшая, как и годом ранее, 13 место в стране из 85 позиций списка. Второй по инновациям в Сибири стала Новосибирская область — 49,33 баллов и 16 место, поднявшаяся за год на одну позицию вверх. Третья в СФО — Омская область (49,13 баллов, 18 место) также поднялась за год на одну ступень.

Далее из сибирских регионов в рейтинге инноваций по итогам 2022 года расположились Красноярский край (45,85 баллов, 22 место), Иркутская область (32,17 баллов, 46 место), Алтайский край (29,33 баллов, 54 место), Кузбасс (28,24 баллов, 56 место). В нижней части федерального списка расположились республики Алтай (16,80 баллов, 75 место), Тыва (14,62 баллов, 78 место) и Хакасия (11,30 баллов, 84 место).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в Новосибирском фонде инноваций назначен новый руководитель.