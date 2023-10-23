Новосибирский производитель мороженого «Гроспирон» планирует нарастить продажи, ускорить офисные и логистические процессы. Всё это сотрудники торговой компании будут делать с помощью национального проекта «Производительность труда», информацией поделилась пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

ТК «Гроспирон» занимается реализацией мороженого одноименной торговой марки. Продукция продается по всей стране, а также экспортируется в страны СНГ. Торговая компания вступила в нацпроект вслед за фабрикой мороженого, показавшей по итогам полугодового проекта неплохие результаты: на линии по производству брикетов добились стабильного выпуска продукции, снижения брака и сокращения расходов.

«Год назад мы начали заниматься повышением производительности труда на производстве: узнали инструменты бережливых технологий, понимаем, насколько сможем сократить издержки и наши перспективы повышения производительности труда. Потом оказалось, что с помощью нацпроекта можно повысить эффективность офисных процессов и мы решили пройти этот путь. Это позволит нам и в офисе, и на производстве «разговаривать на одном языке» и вместе повышать продуктивность работы компании», – говорит представитель ООО ТК «Гроспирон» Константин Мальчиков.

В ближайшие полгода в компании будут повышать эффективность процессов обработки, размещения заявок и обеспечения отгрузок сетевым покупателям с удаленных логистических складов. Это направление компания развивается несколько лет и показывает ежегодный рост показателей, однако процесс сопровождается сложной логистической цепочкой и большим объёмом работы.

Вместе со специалистами предприятия внедрять бережливое производство будут эксперты Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области. В рамках нацпроекта производительность компании за год должна вырасти минимум на 5% благодаря оптимизации процесса, ускорения обработки заявок и уменьшения документооборота, а также повышения полезной загрузки персонала.

ООО ТК «Гроспирон» занимается реализацией мороженого торговой марки «Гроспирон». Продукция поставляется в крупные торговые сети по всей России, а также экспортируется в Казахстан, Китай, Монголию, Узбекистан.