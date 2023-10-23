Организаторы «Пружины» построят в Новосибирской области центр для проведения одноименного мероприятия

Дмитрий Катаев
 
Дмитрий Серант (слева) и Дмитрий Гоков (справа) построят для проведения "Пружины" отдельное здание. Фото автора

В Ордынском районе Новосибирской области планируется построить «Центр событий «Пружина»». Об этом на одноименном форуме 21 октября сообщили его организаторы.

«Когда мы в этом году искали площадку для проведения очередного форума «Пружина», то столкнулись с тем, что в Новосибирске нет подходящих по заданным нами параметрам локаций кроме Экспоцентра.  Возникла идея создать такое пространство самим», ─ рассказал в ходе мероприятия соорганизатор «Пружины», основатель ИТ-компании Smart Consulting Дмитрий Гоков.

Речь идет о строительстве нового объекта в Ордынском районе Новосибирской области, недалеко от базы «Полянка», где уже много лет проводит мероприятия компания «КОТЭС».  «Это место располагается в 150 км от Новосибирска на берегу Обского моря в 5 км до границы с Алтаем. Это чудесное место единения с природой, где нет асфальтовых дорог, есть сосновый бор, хороший пирс.  В этом районе располагается наша база отдыха, и мы взяли еще один участок, где планируем построить «центр событий» под названием «Пружина»», ─ рассказал в ходе форума его соорганизатор, генеральный директор компании «КОТЭС» Дмитрий Серант.  По его словам, основные строительные работы планируется начать в 2024 году. Сроки запуска объекта пока не называются.

Напомним, что первый форум «Пружина» прошел в Новосибирске в сентябре 2022 года в лофт-парке «Подземка».  В основе «Пружины» лежит популяризации альтернативной культуры менеджмента компаний на принципах самоуправления. Более подробно об этом подходе Дмитрий Гоков рассказывал в интервью «Континенту Сибирь». На организацию первой «Пружины» было затрачено 3,86 млн рублей, а выручка с продажи билетов составила 2,8 млн рублей. В опросе «Континента Сибирь» на лучшую бизнес-конференцию Новосибирска с точки зрения организации и контента за 3 квартала 2022 года «Пружина» заняла второе место. За год из одного мероприятия проект вырос в целую экосистему ивентов разного формата и одноименный бизнес-клуб.

Учредителями ООО «Центр событий», по данным Rusprofile, являются в равных долях генеральный директор компании «КОТЭС» Дмитрий Серант и основатель компании Smart Consulting Дмитрий Гоков.

Основанная в Новосибирске компания «КОТЭС» выполняет комплексные проекты в сфере энергетики, внедряет инженерные системы и технологическое оборудование «под ключ».

Основанная в Новосибирске ИТ-компания Smart Consulting создает цифровые решения для органов власти, в том числе экосистемы для эффективного управления цифровыми ресурсами региона.

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