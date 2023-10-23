Банк «Акцепт»: 10 фактов из истории

24 октября АО «Банк Акцепт» отмечает не круглую, но значимую дату — 33 года. Я уверена, это важное событие для клиентов, сотрудников, акционеров и партнеров. Наш День рождения гораздо шире корпоративного праздника, так как история Банка неотделима от главных экономических событий страны. Вот только 10 интересных фактов из жизни «Акцепта».



1990-й — год рождения существующей банковской системы. Банк «Акцепт» стал одним из первых коммерческих банков РФ, получив лицензию под номером 567. Википедия утверждает, что только 38 региональных банков, созданных в тот год, успешно продолжают свою деятельность сегодня.

В 1994-м Банк начинает работать на рынке ценных бумаг и запускает собственную вексельную программу для финансирования дорожно-транспортных предприятий, что помогло пережить «кризис неплатежей».

За период 1994–1995 годов было выдано более 300 гарантий для обеспечения исполнения контрактов на сумму более 15 млрд руб. и профинансировано более 3 млрд руб. на строительство и ремонт 300 км автодорог. Так была заложена основа исторического сотрудничества с этой отраслью.

В середине 90-х годов Банк развивает свою универсальность, внедряются новые продукты, ориентированные на рост предпринимательства в Сибири. Нашими клиентами становятся «Электросвязь Новосибирской области», вошедшая впоследствии в «Ростелеком»; «Авиакомпания Сибирь», ставшая S7; «Сибирское здоровье» и другие, выросшие со временем в крупнейшие бизнес-структуры.

С 1999 года Банк активно выходит на рынок потребительских кредитов и «пластикового» бизнеса, включая переводы физлиц в другие города без открытия счета по системе «Золотая Корона». По итогам года «Акцепт» тогда занял 19-е место из 143 банков по объему переводов. И сегодня мы активно продолжаем развивать это направление: в 2023 году объемы переводов увеличились в банке более чем в пять раз.

С 2004–2005 годов Банк развивает услуги для физлиц, и впервые вклады населения превышают пассивы корпоративных клиентов. Сегодня структура клиентских пассивов банка выглядит так: 54% доля юридических лиц и 46% — физических.

В 2009 году «Акцепт» стал одним из немногих банков в Новосибирской области, которому удалось в кризис повысить свой рейтинг. «Эксперт РА» присвоил Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ВВ++. К слову, в июне этого года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В 2017 году Банк был аккредитован Министерством экономического развития РФ и стал участником государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. За годы сотрудничества объем предоставленных кредитов в этом сегменте составил 5,6 млрд руб.

В 2022 году банк в качестве главного направления развития международных операций выбрал продвижение расчетов в национальных валютах. На сегодняшний день мы успешно работаем с китайскими юанями, индийскими рупиями, казахстанскими тенге, белорусскими рублями, армянскими драмами.

В 2023 году Банк живет в соответствии со Стратегией развития на период до 2026 года. В банке проходит IT-трансформация; появляются новые продукты, услуги и сервисы, основанные на клиентском опыте; внедряется ESG-повестка, а наши офисы постепенно становятся обновленным пространством финансового благополучия!

Большое спасибо всем клиентам Банка! Во все времена мы старались воплотить самые смелые ваши мечты! Опыт, инновации, профессиональная команда, поддержка партнеров — это главный результат, с которым «Акцепт» пришел к своему 33-летию!

АО «Банк Акцепт» ОГРН 1025400000427 https://www.akcept.ru/ Реклама