Экс-худрук новосибирской филармонии объяснил доносом своё увольнение и привел детали «Континенту Сибирь», но филармония с ним не согласна

Известный новосибирский музыковед и арт-менеджер, бывший художественный руководитель новосибирской филармонии Владимир Калужский выступил с заявлением о том, что его изгоняют из профессии по политическим мотивам.

20 октября музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, основатель детского театра «Мир музыки» и экс-худрук новосибирской филармонии Владимир Калужский, которому в этом году исполнилось 84 года, высказал в социальных сетях предположение, что прекращение сотрудничества с ним новосибирских областных и муниципальных музыкальных организаций объясняется «лайком» под антивоенным постом и «доносом» кого-то из бывших коллег. Летом Калужский, широко известный в музыкальных кругах Новосибирска как автор более двух десятков книг по музыковедению, нескольких оперных и балетных либретто, был уволен из новосибирской филармонии в связи с сокращением ставки. В конце августа бывшему худруку стало известно, что он не сможет продолжить сотрудничество и с муниципальной музыкальной школой №30, в которой он открывал 30 лет назад «Мир музыки».

«В конце мая состоялся юбилей детского театра. Я получил благодарственные бумаги от мэра. В это же время директор школы мне рассказала, что в мэрии ей не рекомендовали со мной заключать договор. Как я понял потом, это касалось не только этой школы, но и других образовательных учреждений. Мне так и не пояснили, что же будет с детским театром и воспитанниками», — сообщил «Континенту Сибирь» Владимир Калужский.

Заслуженный деятель искусств РФ уточнил, что формальным поводом для непродления контракта со школой и ликвидации должности худрука стало то, что в марте православные активисты жаловались на него из-за концерта в филармонии по мотивам книги украинского музыковеда Марии Пустовит. Калужский считает, что его ошибка заключалась в том, что он одобрил мероприятие, а далее тг-канал «Культуръка Новосибирска» начал сообщать подробности его личной жизни в публичном поле из-за лайков сыну в соцсетях. По информации источников экс-худрука, админы тг-канала написали жалобы в прокуратуру и другие органы. По мнению Калужского, в доносах могли принять участие и бывшие или нынешние сотрудники филармонии.

Согласно сведениям Владимира Калужского, в ближайшее время на него могут завести уголовное дело, поэтому источник рекомендовал покинуть город. Повод для заведения дела музыковед не уточнил, но лишь сказал, что не боится повторения истории, как с Александром Кулябиным, так как «не имел дело с деньгами». На данный момент он продолжает оставаться главой Сибирской организации Союза композиторов России и находится в поиске работы, в том числе на общественных началах.

В ответ на запрос «Континента Сибирь» пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Екатерина Гучек сообщила, что «вопросы кадровой политики относятся к полномочиям учреждения. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться в Новосибирскую государственную филармонию и МБУДО ДШИ № 30».

Из Новосибирской филармонии «Континент Сибирь» получил следующую информацию: «Должность художественного руководителя Новосибирской государственной филармонии была сокращена с 9 июня 2023 года, о чем Владимир Михайлович Калужский был уведомлен за два месяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 7 июня Владимир Михайлович принял решение уволиться по соглашению сторон и получил денежную компенсацию, предусмотренную Трудовым кодексом»

Напомним, что стали известны номинанты на театральную премию «Золотая маска». В их числе оказался лишь один новосибирский театр.