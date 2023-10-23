Директор муниципального предприятия «Горводоканал» в Минусинске Красноярского края отстранен от должности: мужчину подозревают в многомиллионном мошенничестве, ведется расследование. Информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Руководителя МУП г. Минусинска «Горводоканал» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, мужчина в 2020 году без согласования с учредителем муниципальной организации заключил договор на аренду «Горводоканалом» грузовой цистерны у индивидуального предпринимателя, которая оказалась женой его сына.

Договор был заключен в отсутствие на это правовых оснований, к тому же по факту никакие услуги не оказывались, но ИП было выплачено порядка 8,3 миллиона рублей.

Против руководителя МУП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд отстранил его от занимаемой должности в связи с расследованием, по инкриминируемой статье мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

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