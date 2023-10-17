Верховный суд Республики Хакасия изменил в части решение Абаканского городского суда по делу о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных в качестве взяток преступным сообществом, организованным экс-руководителем администрации главы Хакасии Владимиром Бызовым. Об этом сообщили в телеграм-канале судейского сообщества региона.

«Оставлены без удовлетворения исковые требования прокурора Республики Хакасия о взыскании в доход РФ в солидарном порядке: с В. Бызова, А. Гитера, Е. Ковалевой, И. Арокина денежных средств, полученных в качестве взяток, в сумме 53 882 745 руб.; с В. Бызова, А. Гитера, Е. Ковалевой денежных средств, полученных в качестве взяток, в сумме 1 478 000 руб. В остальной части решение суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы И. Арокина, представителя Д. Лашкова, А. Гитера и его представителя, Е. Ковалевой и ее представителя – без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Напомним, что по версии следствия, Владимир Бызов в 2015 году создал преступное сообщество, преследуя две цели: похитить денежные средства, выделяемые на осуществление закупок медицинских товаров под заранее определенных поставщиков, а также получить взятку в качестве заранее оговоренного денежного «отката» в размере 10-20% от суммы каждого госконтракта.

У Бызова было 9 сообщников. Один из них, Александр Гитер, искал коммерческие организации для участия в закупках, взаимодействовал с должностными лицами МЦЗ с целью незаконного установления на аукционах максимальной цены контракта и организации победы подставных организаций.

В преступлении также участвовали сотрудники «Межведомственного центра организации закупок». Они незаконно готовили аукционную документацию, включая в нее сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Другие сообщники систематически собирали «откат» от цены заключенного контракта с организациями.

Таким образом, в течение года участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств в сумме свыше 195 млн рублей. Кроме того, они получили несколько взяток в виде денег общей суммой свыше 79 млн рублей, а также в виде автомобиля стоимостью более 1,6 млн рублей (в качестве части взятки на сумму более 146 млн рублей, которую они намеревались получить за победу подставных организаций в электронных аукционах).

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