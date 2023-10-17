После проведения внеплановой проверки ФАС предписала тарифному регулятору Красноярского края исключить 603,8 млн рублей из тарифов на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«В ходе анализа ФАС России выявила нарушения в действиях регионального органа власти при установлении тарифов на электроэнергию для ООО «РСК сети» на 2021-2023 гг. Ведомство выявило отсутствие документов об обосновании расходов компании, которые были включены в тарифы», — говорится в сообщении.

ФАС России также предписала министерству тарифной политики Красноярского края произвести дополнительный анализ и расчет расходов ООО «РСК сети».

Потребителями компании являются физические и юридические лица, в числе которых, согласно информации с сайта ООО «РСК сети», такие организации, как «Леруа Мерлен», «Магнит», «Лента» и другие.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ФАС оштрафовала омские ЧОПы на сумму свыше 26 млн рублей за картельный сговор.