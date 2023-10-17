В Новосибирске до конца месяца перекрыли проезжую часть на ул. Октябрьской

Ольга Степанова
 
В Новосибирске до конца месяца перекрыли проезжую часть на ул. Октябрьской
Photo by Dim Hou on Unsplash

В Новосибирске введены временные ограничения движения по улице Октябрьской: по 30 октября закрывается проезжая часть в районе жилого дома № 97б. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассах», — поясняют в муниципалитете.

Напомним также, что в Октябрьском районе Новосибирска до конца месяца введено временное ограничение движения транспорта на улице Бориса Богаткова.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что эксперты развеяли мифы о цементобетонных дорогах.

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