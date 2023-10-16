Георгий Арапов стал единственным депутатом Госдумы от СФО, кто не подписался под документом о выходе России из Договора о запрете ядерных испытаний. Парламентарий объяснил корреспонденту «Континента Сибирь» свою позицию.

Заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов состоит во фракции «Новые люди». Он представляет в парламенте Иркутскую область, Красноярский край, Алтайский край, Республику Бурятия, Якутию, а также Херсонскую область. Из депутатов от Сибирского федерального округа он единственный, кто не подписался под законопроектом о выходе России из Договора о запрете ядерных испытаний.

Документ поступил в Думу 13 октября. Под ним поставили свои фамилии 440 из 450 народных избранников, в том числе, единоросс Артур Чилингаров (Тыва, Хакасия, Красноярский край), который уже год не посещает ГД. Во вторник, 17 октября, парламентарии готовятся рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении, а 18-19 октября — во втором и третьем.

«Континент Сибирь» спросил у Георгия Арапова, почему его имени нет под документом. Парламентарий ответил, что он был отъезде. «Планировал подписать, но из-за командировки не получилось», — пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.