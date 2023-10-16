Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области сообщила о задержании мэра города Тулун Юрия Карих. Градоначальника подозревают в мошенничестве при переселении горожан из аварийного жилья.

Сообщается, что уголовным делом, фигурантом которого стал тулунский мэр, занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. По данным следователей, градоначальник вместе с подчиненными из числа сотрудников городской администрации в 2019 году придумали и воплотили в жизнь преступную схему. Ее суть заключалась в том, чтобы незаконно заселить людей в аварийное жилье, а после произвести расселение из него, как того требует закон.

Сообщается, что обвинение в мошенничестве в рамках этого дела предъявлено еще пяти фигурантам — в том числе, бывшему председателю комитета по управлению муниципальным имуществом тулунской администрации. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Юрия Карих под стражу.

Ранее мы рассказывали, что строительство защитной дамбы от подтоплений в Тулуне удалось закончить вовремя только после вмешательства прокуратуры.