Красноярская сеть Green House намерена открыть в Новосибирске 30 кофеен

Основанная в Красноярске сеть Green House рассчитывает в ближайшие 2 года открыть в Новосибирске 30 кофеен. Об этом 16 октября в своих аккаунтах в соцсетях сообщил сооснователь Green House Егор Тохтобин.

Напомним, что сеть Green House была основана в 2012 году в Красноярске предпринимателями Егором Тохтобиным, Алексеем Шу и Артемом Кальченко. Первая точка была открыта в ТЦ «Квант» в Красноярске, первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, в точку безубыточности кофейня вышла через шесть месяцев. На сегодня сеть Green House включает в себя более 60 кофеен в 12 городах России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Новосибирск).

К концу 2023 года Green House планирует довести количество кофеен до 100. Компания планирует и дальше расширяться в Красноярске, видя там потенциал для запуска еще 10-15 точек. Однако основным городом для экспансии в ближайшие годы станет Новосибирск.

Сеть развивается по франшизе в трех форматах: кофе-бар (10–15 кв. м, от 1,8 млн рублей инвестиций), мини-кофейня (20–50 кв. м, от 2,5 млн рублей инвестиций), кофейня с посадкой (50–80 кв. м, от 3 млн рублей инвестиций).

Как рассказывает Егор Тохтобин, изначально идею о выходе в Новосибирск сети Green House подсказали в ТРЦ «Аура». «Однако я решил, что нам сейчас неинтересно открываться самостоятельно. Мы предложили запуститься в новом для нас городе нашему партнеру Роману Юшкову, ─ рассказывает Егор Тохтобин. ─ В целом Новосибирск — это очень сложный и конкурентный рынок. Он энергичнее и сильнее по сравнению с Красноярском. Более того, это третий город по населению в России. Я вижу там большие перспективы для сети, и думаю, что в ближайшие два года мы откроем там 30 кофеен».

Сейчас единственная точка Green House работает в ТРЦ «Аура». До конца года Green House планирует запуститься в ТРЦ «Мега», а также на пересечении Максима Горького и Красного проспекта на площадке, где располагается кофейня Yellow Door Александра Долгова и Андрея Васина. Также в Green House ведут переговоры о запуске кофейни в ТРЦ «Галерея».

В связи с открытием в новом для себя городе красноярский франчайзи Green House Роман Юшков переехал в Новосибирск. По его словам, команда новой кофейни в ТРЦ «Аура» также приехала из Красноярска. В настоящее время Green House привозит из родного города не только кофейные зерна, но и десерты. Однако в дальнейшем в Green House рассчитывают, что красноярский партнер по этому направлению откроет свое производство в Новосибирске.

Впрочем, отдельные новосибирские кофейные сети скептически относятся к планам красноярской компании по завоеванию местного рынка. «Новосибирский кофейный рынок постоянно притягивает предпринимателей, которые говорят об амбициозных планах открыть десятки точек, невзирая на жесточайшую конкуренцию и невысокий уровень доходности этого бизнеса. Как только стала закрывать точки новосибирская сеть Travelers Coffee, на горизонте тут же возникла сеть PRIMETIME COFFEE, у которой на пике было в Новосибирске более 30 точек и сверхамбициозные планы по дальнейшему развитию. Как только PRIMETIME COFFEE оказалась в кризисе и начала закрывать кофейни, возник громкий проект Yellow Door с планами открыть 10-15 заведений в Новосибирске и выйти на федеральный уровень. Однако проект не продержался и года. Как только с рынка стал уходить Yellow Door, мы тут же слышим амбициозные заявления от Green House по запуску в Новосибирске 30 кофеен… И складывается ощущение, что этот процесс будет продолжаться бесконечно», ─ отмечает на условиях анонимности собственник одной из новосибирских сетей кофеен.

Вместе с тем, в Новосибирске есть пример Skuratov Coffee — омская сеть амбициозно зашла на местный конкурентный рынок в январе 2019 года и, несмотря на все сложности, смогла отвоевать долю рынка. Насколько успешным окажется опыт Green House, можно будет судить уже через год.

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