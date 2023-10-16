Новосибирское Заксобрание продолжает размандачивать депутатов

Елена Аникина
 
Владимир Лаптев. Фото Михаила Перикова
Владимир Лаптев. Фото Михаила Перикова

По информации «Континента Сибирь», от депутатских полномочий отказывается ещё один статусный член фракции «Единая Россия» в ЗС Новосибирской области.

Источники «Континента Сибирь» в региональном парламенте рассказали корреспонденту редакции, что на ближайшей сессии депутаты готовятся рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Владимира Лаптева. В прошлом созыве он был сенатором, в этом возглавляет в новосибирском Заксобрании комиссию по экологии. В августе этого года суд начал рассматривать его уголовное дело.

Ещё нет решения суда, на основании которого депутат по закону лишается мандата. По словам собеседника издания, «от Лаптева ожидается заявление о добровольном сложении полномочий». По информации «Континента Сибирь», руководство ЗС планирует поставить вопрос в повестку ближайшей сессии 26 октября.

Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. В тот же день «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Депутату инкриминируют получение взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ). Почти год он провел в СИЗО, летом 2023 суд выпустил его под домашний арест.

На прошлой сессии ЗС региональные парламентарии согласовали «добровольный отказ» от полномочий другого осужденного бывшего члена фракции ЕР Глеба Поповцева. Он получал место в Заксобрании по партийным спискам, «Единая Россия» уже передала его мандат главе исполкома новосибирского регионального отделения «Единой России» Юлии Швец.

На округе одномандатника Владимира Лаптева нужны будут выборы. Он четырежды избирался в ЗС по округу в Куйбышевском районе Новосибирской области. В 2015 году отказывался от мандата, чтобы, благодаря политическому кризису в регионе и приходу нового спикера, провести пять лет в Совете Федерации.

Пока депутатом остается заместитель председателя строительного комитета ЗС, член фракции ЕР Иван Сидоренко, против которого прокуратура утвердила обвинительное заключение в конце прошлого года.

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