Новосибирское Заксобрание продолжает размандачивать депутатов

По информации «Континента Сибирь», от депутатских полномочий отказывается ещё один статусный член фракции «Единая Россия» в ЗС Новосибирской области.

Источники «Континента Сибирь» в региональном парламенте рассказали корреспонденту редакции, что на ближайшей сессии депутаты готовятся рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Владимира Лаптева. В прошлом созыве он был сенатором, в этом возглавляет в новосибирском Заксобрании комиссию по экологии. В августе этого года суд начал рассматривать его уголовное дело.

Ещё нет решения суда, на основании которого депутат по закону лишается мандата. По словам собеседника издания, «от Лаптева ожидается заявление о добровольном сложении полномочий». По информации «Континента Сибирь», руководство ЗС планирует поставить вопрос в повестку ближайшей сессии 26 октября.

Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. В тот же день «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Депутату инкриминируют получение взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ). Почти год он провел в СИЗО, летом 2023 суд выпустил его под домашний арест.

На прошлой сессии ЗС региональные парламентарии согласовали «добровольный отказ» от полномочий другого осужденного бывшего члена фракции ЕР Глеба Поповцева. Он получал место в Заксобрании по партийным спискам, «Единая Россия» уже передала его мандат главе исполкома новосибирского регионального отделения «Единой России» Юлии Швец.

На округе одномандатника Владимира Лаптева нужны будут выборы. Он четырежды избирался в ЗС по округу в Куйбышевском районе Новосибирской области. В 2015 году отказывался от мандата, чтобы, благодаря политическому кризису в регионе и приходу нового спикера, провести пять лет в Совете Федерации.

Пока депутатом остается заместитель председателя строительного комитета ЗС, член фракции ЕР Иван Сидоренко, против которого прокуратура утвердила обвинительное заключение в конце прошлого года.